Актёр Никита Кологривый признался в недолгом романе с Агатой Муцениеце

Он назвал роман с бывшей женой новосибирского же артиста Павла Прилучного необходимостью для съёмок.В 2023 году звезда проекта "Слово пацана" заявил о разводе с женой Александриной Питиримовой, с которой у них совместная дочь Есения.
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