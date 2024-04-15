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Актёр Никита Кологривый признался в недолгом романе с Агатой Муцениеце

Актёр Никита Кологривый признался в недолгом романе с Агатой Муцениеце

Он назвал роман с бывшей женой новосибирского же артиста Павла Прилучного необходимостью для съёмок.В 2023 году звезда проекта "Слово пацана" заявил о разводе с женой Александриной Питиримовой, с которой у них совместная дочь Есения.

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