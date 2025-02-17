Эммануэль Макрон срочно собирает сегодня в Париже глав ЕС, чтобы обсудить "отношения с Трампом". Приглашены также британские товарищи.
Призрак Нюрнберга бродит по Европе
Комментарии
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нБ
наил Булатов
зеленелоху стоит поискать яду и подумать как накормить им свою оленю и своих генрихов -каякашек, грязных ртов и прочих ...пока они не чухнули-ему будет обидно отвечать одному
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11 час.
Семен Демин
Да, эта Лилитт смачно приложила Шольца! А,ведь, голос пресс-секретаря это голос президента. Готов подписаться под этими ее словами. Все эти шольцы, макроны, бербоки, фондерляйины, каласы потомки нацистских преступников, продолжающих их дело.
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10 час.
Юрий Золотарев
ВЫСШИЙ СУД должен сработать!!
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8 час.
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