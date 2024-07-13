Спонсоры отказались финансировать Байдена и поставили демократам ультиматум

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Мало того - изменение климата, геологические катастрофы, какие-то скопища инопланитян на горизонте, ЕЩЕ И СУМАСШЕДШИЕ ПРАВИТЕЛИ... ОТРАВИТЕ ВЫ ЕГО, ЭТОГО ПРИДУРКА БАЙДЕНА... (вот, ведь сволочь. "Его не интересует мнение крупных спонсоров, он надеется на поддержку средних...". Ну, НЕ СУКА? Любыми путями, хоть ПОЛУМЕРТВЫЙ, НО ХОЧЕТ ВЛЕЗТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ...