Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Какая она страшная стала вот наверное поэтому говно и кипитАлле Пугачёвой гр...
  • Виктор Окунев
    Самолеты все б/у. Ремонтировать дорого, утилизировать тоже деньги нужны. А здесь и забот никаких и ты в почете.В МИД Нидерландов...
  • Evgenija Palette
    Мало того - изменение климата, геологические катастрофы, какие-то скопища инопланитян на горизонте, ЕЩЕ И СУМАСШЕДШИЕ...Спонсоры отказали...

Спонсоры отказались финансировать Байдена и поставили демократам ультиматум

Спонсоры отказались финансировать Байдена и поставили демократам ультиматум

Крупные спонсоры Демократической партии остановили перевод 90 миллионов долларов на нужды фракции до тех пор, пока президент США Джо Байден не снимет свою кандидатуру с выборов главы государства, сообщает NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Мало того - изменение климата, геологические катастрофы, какие-то скопища инопланитян на горизонте, ЕЩЕ И СУМАСШЕДШИЕ ПРАВИТЕЛИ... ОТРАВИТЕ ВЫ ЕГО, ЭТОГО ПРИДУРКА БАЙДЕНА... (вот, ведь сволочь. &quot;Его не интересует мнение крупных спонсоров, он надеется на поддержку средних...&quot;. Ну, НЕ СУКА? Любыми путями, хоть ПОЛУМЕРТВЫЙ, НО ХОЧЕТ ВЛЕЗТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх