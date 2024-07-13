Крупные спонсоры Демократической партии остановили перевод 90 миллионов долларов на нужды фракции до тех пор, пока президент США Джо Байден не снимет свою кандидатуру с выборов главы государства, сообщает NEWS.
Спонсоры отказались финансировать Байдена и поставили демократам ультиматум
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Evgenija Palette
Мало того - изменение климата, геологические катастрофы, какие-то скопища инопланитян на горизонте, ЕЩЕ И СУМАСШЕДШИЕ ПРАВИТЕЛИ... ОТРАВИТЕ ВЫ ЕГО, ЭТОГО ПРИДУРКА БАЙДЕНА... (вот, ведь сволочь. "Его не интересует мнение крупных спонсоров, он надеется на поддержку средних...". Ну, НЕ СУКА? Любыми путями, хоть ПОЛУМЕРТВЫЙ, НО ХОЧЕТ ВЛЕЗТЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ...
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