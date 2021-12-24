Операция «Бодигард»: самая масштабная и изобретательная дезинформация Второй мировой войны

Вторжение союзников в Нормандию, также известное под кодовым обозначением «Оверлорд», является крупнейшей в военной истории десантной операцией, в которой оказалось задействовано свыше трёх миллионов человек и тысячи единиц различной техники.
Вторжение союзников в Нормандию, также известное под кодовым обозначением «Оверлорд», является крупнейшей в военной истории десантной операцией, в которой оказалось задействовано свыше трёх миллионов человек и тысячи единиц различной техники.
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