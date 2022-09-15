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В Крыму арестовали владельца кафе, где играла «песня украинских националистов»

В Крыму арестовали владельца кафе, где играла «песня украинских националистов»

В Крыму закрыли кафе, где включили «гимн украинских националистов». Как сообщает телеканал «Миллет», 10 сентября участники свадьбы в Бахчисарае пели и танцевали под песню, в которой есть слова, «дискредитирующие Вооруженные силы РФ».

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