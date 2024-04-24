Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курирующий в ведомстве строительство (жилье военным, госпитали и проекты вроде Нового Херсонеса в Крыму), вечером во вторник был задержан по обвинению в получении взятки.
Зам Шойгу задержан по обвинению во взятке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey
вообще то в армии командир должен нести ответственность за своего подчиненного...... а кто у него командир?
Ответить
9 час.
ШКИПЕР
Может он будет второй Васильевой только с яйцами ?
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
НЕ САМ ШОЙГУ?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии