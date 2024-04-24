Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зам Шойгу задержан по обвинению во взятке

Зам Шойгу задержан по обвинению во взятке

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курирующий в ведомстве строительство (жилье военным, госпитали и проекты вроде Нового Херсонеса в Крыму), вечером во вторник был задержан по обвинению в получении взятки.

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Комментарии
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Sergey
вообще то в армии командир должен нести ответственность за своего подчиненного...... а кто у него командир?
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9 час.
ШКИПЕР
Может он будет второй Васильевой только с яйцами ?
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8 час.
Evgenija Palette
НЕ САМ ШОЙГУ?
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1 час.

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