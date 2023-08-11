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Кубок TANECO. «Трактор» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» против «Локомотива»

Кубок TANECO 2-й тур «Трактор» – «Барыс» – 13:00 «Ак Барс» – «Локомотив» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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