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И война, и позор

И война, и позор

Доброй ночи, Империя. Тут намедни товарищи из Вашингтона обратились к товарищам из Пекина, дабы те передали товарищам в Тегеране, чтобы они утихомирили товарищей хуситов и прочих своих прокси в Ираке и Сирии.

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