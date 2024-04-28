Erl Schweizer

Власти Германии за сто лет убили минимум 30 миллионов граждан России, сегодня Германия в авангарде банды нового Drang naach Osten. Какой адекватный ответ обязан быть у адекватного государства? Ответные санкции на равный по времени период с соблюдением табу на отмену вне зависимости от обстоятельств, закрытый режим для властей Германии и режим наибольшего благоприятствования для дружественной части населения Германии. Какой реально ответ России? Мы не такие, откроем газовые краны для Германии при первом же намеке властей Германии. 30 миллионов погибших ... , простите нас. Простят? А как такое можно простить?