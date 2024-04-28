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Путин заставил Европу покупать втридорога: Удобрения теперь "роскошь" для европейцев

Путин заставил Европу покупать втридорога: Удобрения теперь "роскошь" для европейцев

Европейские страны увеличивают закупки российских минеральных удобрений до рекордных уровней с начала 2022 года.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Власти Германии за сто лет убили минимум 30 миллионов граждан России, сегодня Германия в авангарде банды нового Drang naach Osten. Какой адекватный ответ обязан быть у адекватного государства? Ответные санкции на равный по времени период с соблюдением табу на отмену вне зависимости от обстоятельств, закрытый режим для властей Германии и режим наибольшего благоприятствования для дружественной части населения Германии. Какой реально ответ России? Мы не такие, откроем газовые краны для Германии при первом же намеке властей Германии. 30 миллионов погибших ... , простите нас. Простят? А как такое можно простить?
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6 час.
Юрий Наконечный
поставки удобрений в не дружественные страны?
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5 час.
АМ
Алиса Майская
А на какие шиши воевать, если &quot;все прекратить&quot;??
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4 час.

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