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МОСИНФОРМ

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Москвичей ждет теплая погода почти без осадков с 1 по 5 сентября

Москвичей ждет теплая погода почти без осадков с 1 по 5 сентября

В ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода, однако временами будут идти кратковременные дожди.

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