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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Многоходовка в действии или почему хотят уничтожить Израиль?

Многоходовка в действии или почему хотят уничтожить Израиль?

Как действует философский постулат Гегеля в применении к реальной политике? Напомним, согласно этому постулату, столкновение двух противоположностей приводит к появлению нового или выгоде в реальной политики: тезис + антитезис = синтез/выгода.

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