Многоходовка в действии или почему хотят уничтожить Израиль?

Как действует философский постулат Гегеля в применении к реальной политике? Напомним, согласно этому постулату, столкновение двух противоположностей приводит к появлению нового или выгоде в реальной политики: тезис + антитезис = синтез/выгода.
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