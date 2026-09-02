Ни одного случая самопроизвольного возгорания батареи за 426 млрд км. Tesla называет Model 3, Model Y, Cybertruck и Semi максимально безопасными в этом плане

Вероятность возгорания автомобилей Tesla значительно ниже, чем у среднестатистического американского автомобиля По данным Tesla, общий риск возгорания у её автомобилей значительно ниже среднего показателя по автомобилям в США.
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