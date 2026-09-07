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Украинцы раскритиковали внешний вид своих переговорщиков на встрече с Уиткоффом

Украинцы раскритиковали внешний вид своих переговорщиков на встрече с Уиткоффом

Francisco Seco/AP/TASS Украинцы в сети негативно высказались о внешнем виде членов украинской делегации на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Киеве.

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