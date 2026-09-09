⚡️НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 9 сентября 2026 года Дума Черкесовского сельского поселения утвердила Антона Валерьевича Белова на должность главы поселения сроком на пять лет.
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