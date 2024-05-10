Власти Харьковской области эвакуируют Волчанск и соседние населенные пункты

Власти Украины эвакуируют город Волчанск в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в беседе с "Общественным радио".
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