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Власти Харьковской области эвакуируют Волчанск и соседние населенные пункты

Власти Харьковской области эвакуируют Волчанск и соседние населенные пункты

Власти Украины эвакуируют город Волчанск в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в беседе с "Общественным радио".

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