Возможен ли поход ВСУ на Белгород? Скорее да, чем нет

Когда 24 февраля 2022 года в 5 часов утра русские танки перешли условную границу у реки, и началось то, что Кремль впоследствии назвал СВО, я помню лично свои ощущения – я понимал, что, наконец, это свершилось и дни киевского режима сочтены.