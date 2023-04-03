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Возможен ли поход ВСУ на Белгород? Скорее да, чем нет

Возможен ли поход ВСУ на Белгород? Скорее да, чем нет

Когда 24 февраля 2022 года в 5 часов утра русские танки перешли условную границу у реки, и началось то, что Кремль впоследствии назвал СВО, я помню лично свои ощущения – я понимал, что, наконец, это свершилось и дни киевского режима сочтены.

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