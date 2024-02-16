Макрон не уточнил посетит ли он Авдеевку при своём скором визите на Украину

Макрон снова объявил о своём скором визите на Украину. Такое объявление президент Франции сделал на встрече с Зеленским в Париже, после подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности «Я приеду к середине марта.
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