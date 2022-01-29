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«У КХЛ и так рейтинги невысокие, а на фоне Олимпиады они стали бы едва ли не нулевыми». Пашков об отказе лиги от игр во время паузы

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.

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