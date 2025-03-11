Поздравление от руководства Бобруйского района с Днем женщин.

Дорогие женщины Бобруйского района!Примите самые теплые и искренние поздравления с нежным весенним праздником - Днем 8 Марта!С прекрасной половиной человечества связано все самое лучшее: зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и неисчерпаемая энергия.
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