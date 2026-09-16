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Царьград

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«Роскосмос» запустил «Прогресс МС-35» к МКС с Байконура

«Роскосмос» запустил «Прогресс МС-35» к МКС с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-35» стартовала с Байконура, нацеленная на стыковку с МКС 19 сентября.

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