ВКС РФ забросали бомбами пункт размещения операторов БПЛА ВСУ в Курахово

Российские военные продолжают наступательную операцию на Донбассе. За последние дни штурмовым подразделениям ВС РФ удалось сломить сопротивление боевиков киевского режима сразу в нескольких населенных пунктах, которые в Киеве до недавнего времени называли ключевыми.