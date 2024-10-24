Российские военные продолжают наступательную операцию на Донбассе. За последние дни штурмовым подразделениям ВС РФ удалось сломить сопротивление боевиков киевского режима сразу в нескольких населенных пунктах, которые в Киеве до недавнего времени называли ключевыми.
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