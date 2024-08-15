327 крымчан вступили в регистр доноров костного мозга с начала года

За июль Федеральный регистр доноров костного мозга вступило 37 крымчан. Фото: Михаил Гладчук«С начала 2024 года в Федеральный регистр доноров костного мозга вошли 327 крымчан», — сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.
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