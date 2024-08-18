В России заявили об отправке премьера Японии на «свалку истории»

Один из самых недружественных по отношению к Москве японских политиков Фумио Кисида отказался от переизбрания на пост главы правительства Японии, тем самым отправившись на «свалку истории», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
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