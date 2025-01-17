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Царьград

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Байден выдал бессвязный бред про Финляндию и Европу при описании разговора с Путиным

Байден выдал бессвязный бред про Финляндию и Европу при описании разговора с Путиным

Уходящий с поста президента США Джо Байден не справился с описанием телефонного разговора, который, по его словам, у него был с президентом России Владимиром Путиным.

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