15 историй о людях, которые находились на волоске от беды, но будто сама фортуна им улыбнулась

Бывают в жизни моменты, когда будто некая невидимая длань отводит от человека беду. Например, внезапно возникшие физические потребности вынуждают покинуть место, в котором скоро будет небезопасно, или вдруг на горизонте появляется незнакомец, оказывает помощь, а потом словно испаряется.
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