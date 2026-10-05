Почему искрит розетка и опасно ли это

Лишь в одном случае искра в розетке считается нормой. Во всех остальных стоит искать причину. Правильно установленная розетка не должна издавать звуков и сыпать искрами во время работы.
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