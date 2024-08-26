Следующие 2 десятка лет с удачей: Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 27 лет Евгения КомароваУ звезд принято менять благосклонность – сегодня этому знаку везет, а на завтра его уже ожидает черная полоса.
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