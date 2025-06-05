В URA.RU заявили, что обыски в их офисе не связаны с «Альянсом врачей»

Правоохранители изымают технику и документы, пишут СМИВ редакции URA.RU подтвердили, что силовики проводят обыски в агентстве, и заявили, что претензии правоохранителей не связаны с профсоюзом «Альянс врачей» (признан Минюстом НКО-иноагентом).