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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇷🇺🇺🇦 Российские бойцы показали как ловят дроны ВСУ в боях за Часов Яр ▪️Наши ребята крепят сети к столбам на уровне 6 метров от земли.

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