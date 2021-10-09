Россия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику Россия сосредоточила на белорусско-украинской границе ударную группировку в 19 тыс. солдат и офицеров.Вернуться к статье6117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр _Когда же уже захватят Украину? Надоело про неё читать, у нас своих 85 регионов, если каждый день писать про один их них, то про Украину забудем.Алексей ТанА кого Вы бы предпочли в виде "освободителей"... Венгрию?..,Польшу?.. али Израиль!??.. на счёт последнего... дело за малым, просто это надо офицыально огласить и признать.Диана Константинова (Постникова)Идиотизм зашкаливает, Господи и когда они будут думать о своих гражданах, когда прекратят нагнетать обстановку, лучше бы направили все силы на процветание своей страны.Сергей ЯминовК сожалению, наш добренький Путин, всегда почему то помогает обезумевшему фюреру Лукашенко.ААнтонА в чём он обезумел?))) Заводы работают, народ на улицах , в голодные обмороки не падает. Газ в стране по цене Доширак.Алексей СафроновЭто не "идиотизм", ведь сами украинские граждане поддерживают бандеровская власть на нынешней Руине. Во всяком случае, если не смотреть российское ТВ, то в том можно убедиться.Сергей ЯминовА зачем он устроил повальные Пытки в Окрестина ? Лично я никогда не забуду эти Видио.Сергей КоваленкоПутин устроил пытки? Вы, любезнейший, видимо грибочки не те собрали.Сергей ЯминовЯ говорил о фюрере Лукашенко, который организовал повальные Пытки в Окрестина г.Минске, а не Путин. Похоже, это Вы сьели странные грибочки !Natalija OsmininaНу, значит, Вам надо выбирать: или сталинские репрессии или поражение в Великой Отечественной и уничтожение всего СССР ( и в Белоруссии в первую очередь). Вам лично что больше нравится? Пытки Лукашенко или ,вообще, отсуствие Белоруссии на карте мира и уничтожение основной массы белорусского народа? По-видимому, для Вас дороже всего личная свобода, свобода личности и демократия. А там пусть хоть весь мир катится в тартарары. Не жалко...)))Сергей КоваленкоИ кстати, не курите всякую дрянь перед и во время просмотра видеофейков, лучше поинтересуйтесь, кто и на какие деньги подсовывает публике такие шедеврыСергей ЯминовДокументальное видио, для Вас фейк ? Похоже это Вы курите всякую дрянь. "Это редкость - человек чувстующий чужую боль." Л.Н.Толстой.Сергей КоваленкоАвтор этого "документального" фильма кто? Кто спонсировал съемки? Найдя ответы на эти вопросы, у вас не останется сомнений о документальностиСергей ЯминовДля меня желательно, чтобы все страны были как Россия. Потому что сейчас, без всяких Пыток, в России больше Демократии, чем в Европе и США. И трудоголик ,порядочный Путин, лучше всех руководит страной, не прибегая ни к каким репрессиям. А у Вас мадам, скорее черствое сердце, Вам наплевать на человеческие жизни. Правильно философ Кант говорил : "Чем выше мораль, тем ниже нравственность."Сергей ЯминовАвторы этих видио- -Матери этих Жертв !Сергей КоваленкоТо есть, общество анонимов, что и следовало ожидать. Вот вы - взрослый человек, наверняка обладающий любопытством. Вам в голову не приходил вопрос, почему и как сатрапы батьки допустили кого-то постороннего в места пыток?Natalija OsmininaНу, если Путина многие силы на Западе считают тираном, деспотом и даже воплощением Гитлера, то значит, каждый смотрит со своего ракурса. Для Вас Лукашенко - фашист, для Запада - Путин. Я не люблю, когда пытают и мучают людей. Но, как говорят америкосы при гибели мирных людей при их бомбёжках - это «сопутствующие потери». При этом пол мира преклоняется перед этими ублюдками. У белорусов нет выбора. Или угробить страну, либо терпеть Лукашенко. Как говорится: выбирай, но осторожно. Вот такие сложные проверки сейчас проходит душа человеков. Я задала Вам простой вопос, А Вы, как истинный либерал, которые своим милосердием хотят угрохать мир, перешли на личности. Так какой ответ будет? Терпеть тирана? Или угрохать Беларуссию? Или есть другие варианты?Сергей ЯминовВ местах Пыток не было посторонних, а были честные силовики, передавшие Матерям, чтобы они увидели тела своих родственников, которые и снимали эти побои на свои телефоны. Вы вроде взрослый человек, а Вам приходится разжовывать элементарное. Похоже Вы еще не избавились от коммунистической пропаганды.Сергей ЯминовЯ Вам уже говорил, есть путь России, все остальное, это словесная шелуха. Вы меня назвали либералом, тогда почему я "либерал" преклоняюсь перед своим духовным соратником Путиным ?Сергей ЯминовИ почему Вы не задумываетесь, за что обезумевший фюрер Лукашенко упрятал за решетку перед Выборами сторонника России Бабарико ?Natalija OsmininaКаждый лидер так зачищает политическое пространство. ВО ВСЕМ МИРЕ. И в западном демократическом тоже, причем в первую очередь. Лукашенко лишь делает так, как ВСЕ. И не факт, что "пророссийские" смогут править Белоруссией. Кроме "пророссийскости" нужно еще ОЧЕНЬ МНОГО КАЧЕСТВ, чтобы Белоруссия не погрузилась в нищету или гражданскую войну. Лукашенко идет своим путем и путь этот в любом случае приведет к союзу с Россией.Natalija Osminina"Обезумевший фюрер" - это как раз то, что говорит Запад о Путине. Вы что, с госдеповской методички работаете?Natalija OsmininaТак и Путин - либерал.Сергей ЯминовВы опять ошибаетесь, или намерено клевещите.Сергей ЯминовВы опять ошибаетесь, или намерено клевещите.Сергей ЯминовВаш обезумевший фюрер Лукашенко идет по пути Каддафи, это очевидно.Сергей КоваленкоПро коммунистическую пропаганду сказано сильно! Особенно в части сомнений того, что должен хавать people, не рассуждая, кто и с какой целью подбрасывает очередную порцию дерьма в красивой оберткеСергей ЯминовЯ сразу заметил, что не по Вам, так сразу переходите на элементарную Клевету. Похоже это Вы действуете по госдеповской методичке и это тоже очевидно !Сергей ЯминовМеня старого и умедренным опытом человека, невозможно обмануть. Ведь "белые каски" в Сирии, прежде всего использовали коммунистические методы. И сегодняшние бандеровцы тоже используют коммунистические методы в своих грязных делах. Так, что в этом, я с Вами полностью согласен.Natalija OsmininaВы идиот? Путин сколько раз сам говорил, что он либерал. Откройте Интернет и хватит бредить. Еще раз напишите, занесу в ЧС. Я с идиотами не переписыаюсь.Natalija OsmininaВы живете в Белоруссии? И продолжайте там и дальше сходить с ума. Я не живу ни в России, ни в Белоруссии, и вообще СНГ. Отстаньте 67 лет, вроде не старый, а уже сбренькнулся.Сергей ГунькинА чем Лукашенко фюрер? Тем что для своей страны на два фронта работает? Как русский я могу наговорить что то на него. Хотя-бы за Крым а белорусы наоборот довольны должны быть. Он для своей страны крутится и чем больше умников сажает на подобии тихановской так лучше же для его страны. Второй Украины не будет.Natalija OsmininaЧто с ним переписываться.. это же зазомбированный дурачок.Сергей ЯминовА Вы не задумывались, почему этот обезумевший фюрер Лукашенко перед Выборами, упрятал в тюрьму проросийского Бабирико ? Потому что не хотел потерять единоличную власть. И почему от своей ненависти к своему народу, он организовал массовые Пытки в Окрестина г.Минске ? А теперь, большинство белоруссов откровенно ненавидят этого фюрера Лукашенко. А ненависть, это плохая штука.Сергей ЯминовА эту выше сумасшедшую мадам, остерегайтесь, она способна на любую Подлость !Natalija OsmininaА лечиться не пробовали, идиотик? Вы к своему второму Я обращаетесь, призывая остерегаться? Если к другому Сергею - Сергею Гунькину, то ему и пишите. И вряд ли боится моих подлостей)), хотя бы потому, что мы незнакомы. Что касается моих "подлостей", то вообще-то я известный человек, как минимум своими книгами как патриот России. А Вы что для России сделали? Лечиться, лечиться и еще раз лечиться!Людмила БаталоваЭто новость давно устарела. Украинцы уже мандражируют по другим поводам, которые изобретает влада, чтобы держать в тонусе громадян.Алексей СафроновТеперь трепещите, бандеровские выродки от этой "тайны"!ВАВладимир АмосовДаже комментировать хохляцкую очередную ложь нет никакого желания. Собрались бы да поделили бы эту окраину России за круглым столом между Россией, Польшей, Венгрией, Румынией. Она уже всем осточертела. Собрали ее искусственно из разных кусков спорных территорий, вот и имеем, так называемую Украину.Александр ТимошенкоВсё не так просто! В 2019 году были планы в вашингтонском обкоме развязать войну с Россией при помощи Украины. Не получилось! Сегодня под удар попала Белоруссия. Развязав войну с Белоруссией, Украина точно втянет в неё Россию. Но видно военные на незалежной этой войны не хотят, вот и пугают политическую власть Украины, а через неё и Вашингтон, наличием российских военных баз в Белоруссии.Максим БуровТайно это как? Сцыкло и брехун этот Залужный. Не так давно в интервью своему пятому каналу обещал на танке по Арбату и Красной площади прокатиться, а тут каких девятнадцать тысяч военных испугался.😃Авдеев ВикторПридурок, украинский главком Валерий Залужный, который дальше собственного носа, ничего не видит, увидел вдруг российские войска на границе!Лора Лоразлужный =очередное хохлятское быдло малообразованное..вот и порет, что в башку взбрело...Tania ЕременкоАй-да Батька... с...н сын! Наконец-то... стал мудро мыслить - теперь его и хохлы забоялись. И пиндосы с гейропцами пусть побаиваются. ВВП его и белорусский народ в обиду не даст. Он нам самим нужен, когда раскрыл глаза на врагов своей страны и стал мудрее..Olga BelЧитала эту статью и одновременно смотрела по ТВ выступление Дроботенко (юморист). И было полное ощущение, что статью написал кто-то из "Кривого зеркала". Неужели в этой окраине всегда было столько дебилов? или майдан взболтал-взбаламутил, и выбросил на поверхность всё дерьмо нации? в любом случае, уже тошнит от количества дебилоидов на территории этого гуляй-поля (((VGVasily GolovНичего тайного нет.Создается единая система ПВО.Об этом договорились при встрече Лукашенко и Путина.Там есть российская система управления флотами.созданная еще при СССР. Собираются создать единую пограничную службу.Прикрыть западную часть и украинскую.Может главком Украины бесноваться.Россия и Белоруссия для Украины враги. Держите ответы от врагов.Анатолий Селивановпусть пришлепки из бандерохохляндии и жополизы пиндосов НЕ считают - где и сколько и зачем появляются Российские подразделения - не их ума (шестерок) Дело...........Леонид БуравлевТайно, это когда никто не знает. А если все знают, то не тайно, а открыто!))) И зачем РФ от хохлов что-то скрывать?)))Владимир ЧетвертновАЩАлексей ЩербаковА зачем России что-то скрывать? В едином государстве руководители имеют право располагать свои вооруженные силы, никого об этом не спрашивая и не уведомляя. Мы самостоятельное и самодостаточное государство и ни перед кем не должны отчитываться! Отчитываются те, кто таким государством не является. К примеру, Украина должна каждый свой шаг согласовывать с США, т.к. она американский придаток.ВКВячеслав КормилицынНу и молодцы.БорисЭтот горе генерал хохляндии своим глупым умом еще и не то наговорит язык то как помело.Людмила СвириденкоПочему тайно? Раз Вы пишете, значит знаете, и мы теперь будем знать, где же тут тайно))))))?Ludmila BlauaНадо призадуматься о Кубе!Ludmila BlauaНадо призадуматься о Кубе!Сергей ЯминовУкраина - это давно Сумасшедший дом !Ludmila BlauaА что вы вообще знаете как жили в Ливии при Кадафи? Очень хорошо жили. Богато жилLudmila BlauaА что вы вообще знаете как жили в Ливии при Кадафи? Очень хорошо жили. Богато жилLudmila BlauaА что вы вообще знаете как жили в Ливии при Кадафи? Очень хорошо жили. Богато жилLudmila BlauaА что вы вообще знаете как жили в Ливии при Кадафи? Очень хорошо жили. Богато жилСергей ЯминовВсе люди остерегайтесь сумасшедшую мадам Осмилину, она способна на любую Подлость !Комментировать
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