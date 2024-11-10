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Poejka

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Нежное и рассыпчатое сахарное печенье. Рецепт палочка-выручалочка к чаю

Нежное и рассыпчатое сахарное печенье. Рецепт палочка-выручалочка к чаю

Сахарное печенье — это классическое лакомство, которое покоряет сердца с первого укуса. Простота его приготовления, удивительная текстура и возможность сочетания с разнообразными добавками делают его любимым десертом как для детей, так и для взрослых.

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