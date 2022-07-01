"Вот и заселились в новые дома": обстановка в элитном районе Владивостока - фото

"Вот и заселились в новые дома": обстановка в элитном районе Владивостока - фото

Жители элитного района во Владивостоке "бьют тревогу". Фотографии огромной проблемы возле жилых домов опубликовали в Telegram-канале Newsbox24.

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