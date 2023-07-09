Утром противник пытался атаковать в районе Керчи (предположительно, целился в Крымский мост).Силы ПВО успешно отработали цель, сбита крылатая ракета (тип пока не идентифицирован).
Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023
Комментарии
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Вера смелых
Василевский, опять свои глупости пишете? Процитируйте место, где я задаю "пафосные вопросы" Как?... В наших с мужем семьях почти все мужчины -военные. Вспоминать не хочется, да приходится, чтобы таких уе.... по носу щелкнуть - да, наблюдала, что такое бой в городских условиях - в Цхинвале. А вы? В свою очередь задам вопрос: - а вы что-то сами соображаете в военном деле? В каком чине служили? ))) Может уже вам пора идти готовить консоме? Или, если так не пафосно - соображалки хватит на пельмени сварить?
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10 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Надеюс был зубокрушителний ..ответчик ,как положено?
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10 час.
Виктор Луговой
И оште, и оште веднаж.
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6 час.
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