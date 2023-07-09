Фейков нет. Только достоверные новости

7 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    И оште, и оште веднаж.Попытка атаки Кры...
  • Генрих
    В Краснодаре в некоторых школах не хватало алфавита для обозначения первых классов... Но причина не в залетных "специ...Дети мигрантов ли...
  • Вера смелых
    И чо? Сколько воды утекло с 14-года! Показал бы Кассад остальные документы, свежачок, тогда было бы пр делу. Как гово...Правила ЧВК "Вагнер"

Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023

Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023

Утром противник пытался атаковать в районе Керчи (предположительно, целился в Крымский мост).Силы ПВО успешно отработали цель, сбита крылатая ракета (тип пока не идентифицирован).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Василевский, опять свои глупости пишете? Процитируйте место, где я задаю &quot;пафосные вопросы&quot; Как?... В наших с мужем семьях  почти все мужчины -военные.   Вспоминать не хочется, да приходится, чтобы таких уе.... по носу щелкнуть - да, наблюдала, что такое бой в городских условиях - в Цхинвале.  А вы? В  свою очередь задам вопрос: - а вы что-то сами  соображаете в военном деле? В каком чине служили? )))  Может уже вам пора идти готовить консоме? Или, если так не пафосно - соображалки хватит на пельмени сварить?
Ответить
10 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Надеюс был зубокрушителний ..ответчик ,как положено?
Ответить
10 час.
Виктор Луговой
И оште, и оште веднаж.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх