Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023

Вера смелых

Василевский, опять свои глупости пишете? Процитируйте место, где я задаю "пафосные вопросы" Как?... В наших с мужем семьях почти все мужчины -военные. Вспоминать не хочется, да приходится, чтобы таких уе.... по носу щелкнуть - да, наблюдала, что такое бой в городских условиях - в Цхинвале. А вы? В свою очередь задам вопрос: - а вы что-то сами соображаете в военном деле? В каком чине служили? ))) Может уже вам пора идти готовить консоме? Или, если так не пафосно - соображалки хватит на пельмени сварить?