Длиннейшая коса в мире - Арабатская стрелка - появилась всего 900 лет назад и является ровесницей Москвы.

Один из эпичных новоделов нашей многоуважаемой Планеты - тонкая полоска суши вдоль северо-востока Крыма.
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