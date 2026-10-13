Российские школьники в два раза чаще стали обращаться к психологам

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В России резко вырос спрос на услуги подростковых психологов. С начала учебного года он увеличился вдвое по сравнению с летом, а за весь 2026 год количество обращений к специалистам выросло на 28%.
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