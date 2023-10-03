Командующий ВСУ Наев заявил, что на севере Украины увеличат силы ПВО

Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что на севере Украины увеличат силы противовоздушной обороны за счет мобильных огневых групп, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети военного.
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