Жилья на юге будет сдаваться еще больше: финансирование строительных компаний увеличивается

Жилья на юге будет сдаваться еще больше: финансирование строительных компаний увеличиваетсяВ 2,3 раза увеличились объемы выдачи проектного финансирования девелоперам в Южном федеральном округе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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