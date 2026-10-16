С октября 2026 года в России действуют новые правила оформления и подтверждения отсрочки от армии. Изменения внесены постановлением правительства № 1335 от 10 октября.
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