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Иркутск Сегодня

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Прокуратура Братска контролирует расследование ДТП с участием рейсового автобуса

Прокуратура города Братска взяла на контроль расследование госавтоинспекцией обстоятельств ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло на перекрёстке в Центральном районе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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