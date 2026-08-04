Прокуратура Братска контролирует расследование ДТП с участием рейсового автобуса

Прокуратура города Братска взяла на контроль расследование госавтоинспекцией обстоятельств ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло на перекрёстке в Центральном районе, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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