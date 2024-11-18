Житель Кемерово пытался убить судью во время заседания

Житель Кемерово пытался убить судью прямо во время заседания. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области и объединенный пресс-центр судов региона.
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