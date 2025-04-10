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Царьград

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Во Владивостоке фасад отремонтированного дома едва не рухнул на жильцов

Во Владивостоке фасад отремонтированного дома едва не рухнул на жильцов

Во Владивостоке обрушилась часть фасада жилого дома, в котором недавно прошел ремонт.Во Владивостоке в доме по улице 3-й Строительной обрушилась часть стены и козырька.

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