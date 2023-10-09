Мобилизованного отправили в колонию за длительный отдых

На Южном Урале вынесли приговор мобилизованному, ушедшему на 7-месячный «выходной». Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина находился в полевом лагере под Чебаркулем и 18 ноября прошлого года исчез.
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