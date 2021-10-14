ИскусствоТуризмОсень в русской провинции. Художник Азат Галимов (Россия, 1958)Осень в русской провинции. Художник Азат Галимов (Россия, 1958) Академическая дача. Тверская область.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентина ФилипповаКакие милые сердцу места! Браво мастеру Азату Галимову! Дальнейших творческих успехов.Александр КлюяновИскренние работы.НСНина СинельниковаОчень понравилось!NKNatalia KulikКартины выдающиеся! Непонятной осталась одна фраза"... провёл в северном городе Инта, где было немало представителей ссыльной интеллигенции..." О какой ссыльной интеллигенции идёт речь, как я поняла, в70-е годы?Комментировать
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