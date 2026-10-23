Обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности Москвы к распространению антисемитских и антиизраильских настроений в западных странах являются абсолютно абсурдными и продиктованы исключительно внутренними политическими проблемами израильского лидера.
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Первый известный опыт применения на практике ЧСВ расового, этнического, религиозного превосходства случился как раз с евреями!!! Первичны для деятелей типа Нетаньяху, особенно для добравшихся до какой либо вершины удовлетворение собственных амбиций и ЧСВ... переход в откровенный нацизм руководителей, поддерживаемый фанатиками, зомбированными, а поначалу и внешними силами шкурных интересов ради заканчиваются, как правило, деградацией государства и народа...
Не важно какой национальности или религии человек, но если он шизофреник, а тем более становится у власти - то это уже особая категория... и они отмечены историей, все их знают и проклинают.
Нетаньяха давно слетел с катушек... Правда, пока ему все сходит с рук