Когда прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева?

Прокуратура требует дать перевозчику Олегу Бесчастному восемь лет строгого режима со штрафом Апелляцию прокуратуры на приговор перевозчику Олега Бесчастного рассмотрят 27 февраля 2025 года в 10:40 в Алтайском районном суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии