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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева?

Когда прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева?

Прокуратура требует дать перевозчику Олегу Бесчастному восемь лет строгого режима со штрафом Апелляцию прокуратуры на приговор перевозчику Олега Бесчастного рассмотрят 27 февраля 2025 года в 10:40 в Алтайском районном суде.

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