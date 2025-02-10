Когда прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева?

Прокуратура требует дать перевозчику Олегу Бесчастному восемь лет строгого режима со штрафом Апелляцию прокуратуры на приговор перевозчику Олега Бесчастного рассмотрят 27 февраля 2025 года в 10:40 в Алтайском районном суде.