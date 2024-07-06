Общественник Рогов назвал новые регионы щитом России

Новые регионы становятся щитом для России, в том числе от атак ракет и беспилотников. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.