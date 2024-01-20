Павловской гимназии стыдно быть русской? СК проводит проверку

Надежда Белугина

Нельзя позволить, чтобы внутри государства развивалось отдельное государство со своим уставом, отличающимся от общих установок на формирование человека, его отношение к людям, обществу, отечеству. Надо воспитывать гражданина, ответственного за свои дела и страну, в которой живёшь, а не врага устоям своего общества, презирающего и отрицающего русскую нацию.