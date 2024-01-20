Юрий Кот Следственный комитет возбудил уголовное дело, после обращения мамы двух учащихся Павловской гимназии в г.
Павловской гимназии стыдно быть русской? СК проводит проверку
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А Кудасов
Не гимназия, а притон для непомерного обогащения педагогов т.с. с врождённой бессовестностью.
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17 час.
Надежда Белугина
Нельзя позволить, чтобы внутри государства развивалось отдельное государство со своим уставом, отличающимся от общих установок на формирование человека, его отношение к людям, обществу, отечеству. Надо воспитывать гражданина, ответственного за свои дела и страну, в которой живёшь, а не врага устоям своего общества, презирающего и отрицающего русскую нацию.
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15 час.
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