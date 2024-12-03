Медвежий угол
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Медвежий угол

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Уже и надоело говорить

Уже и надоело говорить

Виктор Анисимов Чем ближе окончательное поражение украины на поле боя, чем ближе день безоговорочной капитуляции хохлов, тем чаще начинают раздаваться голоса о том как мы, Россия, будем налаживать отношения с побеждёнными украинцами.

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Комментарии
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Владимир Балаев
У холонационалистов нет никакой жалости к нам. Мы не должны испытывать жалость к ним.  Но, люди которые были втянуты в эту майданщину своим повиновением,  должны помнить и осознавать свою вину, как немцы до сих пор её помнили, за то что не противились злу став его невольным соучастником.  Иначе нам эту заразу не вытравить из мозгов молодёжи. И конечно носители всяческих коричневых и жовто-плакитных идей должны быть уничтожены
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Андрей Тихонов
Всё это дерьмо выдавливать в польшу....
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я думал,что и без уточнений все видят и знают...
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