Виктор Анисимов Чем ближе окончательное поражение украины на поле боя, чем ближе день безоговорочной капитуляции хохлов, тем чаще начинают раздаваться голоса о том как мы, Россия, будем налаживать отношения с побеждёнными украинцами.
Уже и надоело говорить
Комментарии
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Владимир Балаев
У холонационалистов нет никакой жалости к нам. Мы не должны испытывать жалость к ним. Но, люди которые были втянуты в эту майданщину своим повиновением, должны помнить и осознавать свою вину, как немцы до сих пор её помнили, за то что не противились злу став его невольным соучастником. Иначе нам эту заразу не вытравить из мозгов молодёжи. И конечно носители всяческих коричневых и жовто-плакитных идей должны быть уничтожены
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5 час.
Андрей Тихонов
Всё это дерьмо выдавливать в польшу....
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2 час.
CM
C Major
я думал,что и без уточнений все видят и знают...
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1 час.
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