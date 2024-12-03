Уже и надоело говорить

Владимир Балаев

У холонационалистов нет никакой жалости к нам. Мы не должны испытывать жалость к ним. Но, люди которые были втянуты в эту майданщину своим повиновением, должны помнить и осознавать свою вину, как немцы до сих пор её помнили, за то что не противились злу став его невольным соучастником. Иначе нам эту заразу не вытравить из мозгов молодёжи. И конечно носители всяческих коричневых и жовто-плакитных идей должны быть уничтожены