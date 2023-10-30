Политнавигатор Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.
Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
и морковка израильская появилась в магазинах,пипец\а то ближе не нашлось,сой сельхоз банками и ценой на дизель задушили еще в начале 90-х тоже\кому выгодно и все становится на свои места
Ответить
3 д.
Андрей Бедный
Ну картошка оттуда тоже всегда была.
Ответить
3 д.
CM
C Major
так для того и душили все наше
Ответить
3 д.
Свежие комментарии