Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Политнавигатор Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

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Комментарии
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CM
C Major
и морковка израильская появилась в магазинах,пипец\а то ближе не нашлось,сой сельхоз банками и ценой на дизель задушили еще в начале 90-х тоже\кому выгодно и все становится на свои места
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3 д.
Андрей Бедный
Ну картошка оттуда тоже всегда была.
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3 д.
CM
C Major
так для того и душили все наше
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3 д.

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