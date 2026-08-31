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Царьград

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Минцифры запускает показ водительских прав через QR-код

Минцифры запускает показ водительских прав через QR-код

Минцифры заявило, что русские водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД QR-коды водительских удостоверений и СТС автомобилей через платформу "Макс".

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